VÍDEO F1: O acidente que tirou Bortoleto da sprint de Singapura e o que disse o brasileiro após a prova em Marina Bay
Piloto da Audi agora foca na classificação principal, agendada para 10h30 (Brasília) deste sábado; saiba mais no Motorsport.com
Gabriel Bortoleto voltou a ter uma prova complicada na Fórmula 1 2026. Desta vez, na corrida sprint do GP de Singapura, disputada na manhã brasileira deste sábado, o brasileiro da Audi foi 'coletado' em um incidente envolvendo três pilotos.
Isso porque o representante do Brasil foi 'vítima' de um 'engavetamento', tendo sido atingido por Alexander Albon, da Williams -- o anglo-tailandês, por sua vez, havia sido tocado por trás por Valtteri Bottas, finlandês da Cadillac. Assista ao incidente abaixo:
“Quebrou a parte traseira do carro e tivemos de abandonar, uma pena, mas não tinha nada que eu pudesse fazer ali", afirmou Bortoleto ao analisar o incidente em entrevista ao SporTV.
“Na relargada, todo mundo parou no segundo setor, acho que os carros de trás perderam a noção de freada e eu acabei sendo acertado e tive de abandonar porque o carro estava quebrado, não dava para andar, estava andando de lado totalmente”, seguiu ele, referindo-se à retomada da prova após a intervenção do safety car decorrente da batida de George Russell, britânico da Mercedes, na segunda volta da corrida sprint.
"Vai arrumar [o carro] para a classificação, mas estou mais decepcionado ainda por ser uma corrida tão caótica como essa", afirmou Gabriel quando questionado sobre se seu monoposto estará ok para a realização da classificação principal, às 10h30 (Brasília).
“A gente estava ali com o [Pierre] Gasly (da Alpine) e o Nico [Hulkenberg] (da Audi) que acabaram lutando na relargada. Então não sei, talvez alguma coisa poderia sair, ainda mais com as McLaren batendo no final, quem sabe não caia um pontinho no nosso colo. Bom, mas não tem o que fazer, não adianta falar e se, e se, já foi, acabei sendo acertado, agora é focar na classificação”, completou o brasileiro da Audi.
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