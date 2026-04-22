VÍDEO F1: Os detalhes da reunião que mudou o regulamento de 2026

Na última segunda-feira (20), as equipes de Fórmula 1, as fabricantes de motor e a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) se reuniram para votar e decidir quais mudanças seriam aplicadas ao atual regulamento.

A decisão já começa a ser válida para o GP de Miami e foram destacadas quatro áreas de maior importância: classificação, largada, corrida e etapa sob chuva.

A FIA focou na segurança dos pilotos e nas reclamações que aconteceram após as três primeiras corridas. A votação aconteceu com todas as partes interessadas e, segundo Nicholas Tombazis, mesmo que os competidores não tivessem direito a voto, foram ouvidos.

O diretor de monopostos da FIA destacou três pontos principais para explicar no recente vídeo publicado pela regulamentadora da categoria. Tombazis revelou que a votação foi quase unânime entre equipes, montadoras e FIA, que discutiram e analisaram todas as questões antes de chegarem a um veredito.

Sobre a classificação, Tombazis disse que a troca aconteceu pensando em diminuir a necessidade do gerenciamento da bateria por parte dos pilotos, que reclamaram muito porque não podiam levar os carros ao limite em suas voltas rápidas.

A partir do GP de Miami, o limite de recarga passou de 8 MJ para 7 MJ. O diretor de monopostos ainda sublinhou que a FIA poderá diminuir esse número em determinadas corridas caso veja necessidade.

Em questão de corrida, o boost também sofreu alterações. Agora, o piloto que estiver com a bateria em zero receberá apenas uma energia extra de no máximo 150 kW, evitando as ultrapassagens não intencionais e aumentando a segurança.

Foto de: Pirelli

Miami e Canadá serão palco de testes em questões de largada. Agora, os carros terão um novo sistema que identificará qualquer problema no início da corrida que faça com que o piloto não saia do lugar no apagar das luzes.

A ideia é que o MGU-K assumirá automaticamente a aceleração, permitindo que o monoposto se mova por alguns metros, para evitar uma colisão traseira. É importante ressaltar que não é uma largada automática e esse sistema só será ativado caso haja alguma falha elétrica.

Tombazis também destacou que a FIA está feliz com a mudança de regulamento, uma vez que as últimas corridas apresentaram mais ultrapassagens do que os últimos anos, mas disse que é importante sempre ouvir o feedback dos pilotos, das equipes e, principalmente, dos fãs.

Verstappen, Hamilton e Alonso FORA em 2027? Mercado da F1 VAI ESQUENTAR; entrevista com PEDRO LIMA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!