Oscar Piastri estava dando sua volta de instalação no primeiro fim de semana de Fórmula 1, para parar o carro no grid de largada do GP da Austrália quando acabou perdendo o controle e bateu, colocando fim ao seu fim de semana antes mesmo de começá-lo.

A corrida estava marcada para começar às 01h (Brasília) e, uma hora antes, os carros começam a se posicionar na pista, onde os mecânicos fazem os últimos ajustes e cobrem os pneus com os cobertores para subir a temperatura dos mesmos.

Piastri saiu dos boxes sem apresentar problemas, mas acabou passando por cima da zebra e perdendo o controle do monoposto, batendo na barreira de proteção. A equipe ainda não confirmou qual foi o problema enfrentado pelo australiano.

Para a corrida em casa, Oscar largaria na quinta posição, logo à frente do companheiro de equipe Lando Norris.

Outro piloto que teve problemas foi Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto. O carro do alemão acabou sofrendo um 'apagão', mas não houve batida.

O piloto recebeu ajuda dos mecânicos para retornar à garagem. Ainda não sabemos se Hulkenberg conseguirá largar.

