F1 - Chefe da Mercedes, Wolff crava: "Temos uma disputa com a Ferrari"

F1: Bortoleto admite "confusão" com novo regulamento, mas fica orgulhoso de primeiros pontos com a Audi

F1 - Verstappen exige mais da Red Bull após P6 na Austrália: "Não há muitas coisas positivas"

F1: Leclerc defende Ferrari e nega chances de vitória na Austrália

F1: Russell aponta o que causou início caótico contra as Ferraris no GP da Austrália

F1: Norris fica na bronca com "artificialidade" na Austrália e destaca falta de segurança

F1: Russell assume liderança e Antonelli é vice; confira como fica o campeonato após Austrália

Fórmula 1 GP da Austrália

VÍDEO F1: Piastri bate na volta de instalação no grid antes do GP da Austrália

Hulkenberg também parou no meio da pista e precisou ser resgatado de volta para a garagem

Editado:
HC27Y-MXoAARaT4

Oscar Piastri estava dando sua volta de instalação no primeiro fim de semana de Fórmula 1, para parar o carro no grid de largada do GP da Austrália quando acabou perdendo o controle e bateu, colocando fim ao seu fim de semana antes mesmo de começá-lo.

Leia também:

A corrida estava marcada para começar às 01h (Brasília) e, uma hora antes, os carros começam a se posicionar na pista, onde os mecânicos fazem os últimos ajustes e cobrem os pneus com os cobertores para subir a temperatura dos mesmos.

Piastri saiu dos boxes sem apresentar problemas, mas acabou passando por cima da zebra e perdendo o controle do monoposto, batendo na barreira de proteção. A equipe ainda não confirmou qual foi o problema enfrentado pelo australiano.

Para a corrida em casa, Oscar largaria na quinta posição, logo à frente do companheiro de equipe Lando Norris.

 

Outro piloto que teve problemas foi Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto. O carro do alemão acabou sofrendo um 'apagão', mas não houve batida.

O piloto recebeu ajuda dos mecânicos para retornar à garagem. Ainda não sabemos se Hulkenberg conseguirá largar.

 

