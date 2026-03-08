VÍDEO F1: Piastri bate na volta de instalação no grid antes do GP da Austrália
Hulkenberg também parou no meio da pista e precisou ser resgatado de volta para a garagem
Oscar Piastri estava dando sua volta de instalação no primeiro fim de semana de Fórmula 1, para parar o carro no grid de largada do GP da Austrália quando acabou perdendo o controle e bateu, colocando fim ao seu fim de semana antes mesmo de começá-lo.
A corrida estava marcada para começar às 01h (Brasília) e, uma hora antes, os carros começam a se posicionar na pista, onde os mecânicos fazem os últimos ajustes e cobrem os pneus com os cobertores para subir a temperatura dos mesmos.
Piastri saiu dos boxes sem apresentar problemas, mas acabou passando por cima da zebra e perdendo o controle do monoposto, batendo na barreira de proteção. A equipe ainda não confirmou qual foi o problema enfrentado pelo australiano.
Para a corrida em casa, Oscar largaria na quinta posição, logo à frente do companheiro de equipe Lando Norris.
Outro piloto que teve problemas foi Nico Hulkenberg, companheiro de Gabriel Bortoleto. O carro do alemão acabou sofrendo um 'apagão', mas não houve batida.
O piloto recebeu ajuda dos mecânicos para retornar à garagem. Ainda não sabemos se Hulkenberg conseguirá largar.
