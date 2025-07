O Goodwood Festival Speed acontece na Inglaterra e está contando com a presença de diversos nomes do automobilismo, que desfilaram para o público com carros de Fórmula 1 icônicos e até fizeram alguns donnuts. Porém, no caso do Red Bull de 2012 de Sebastian Vettel, as coisas ficaram um pouco... complicadas.

O monoposto de 2012 da equipe foi guiado por Sebastian Job e celebrava o terceiro título de Vettel com a equipe de Milton Keynes. Porém, em uma das curvas, o carro simplesmente não obedeceu ao comando do piloto e acabou batendo com tudo.

Por sorte, a batida aconteceu em baixíssima velocidade e não causou nenhum grave acidente. O carro também não foi danificado de maneira séria ou grande.

HULK brilha: SAUBER SURPRESA do ano? E Bortoleto? PIASTRI TREMEU vs LANDO? Hamilton e + | Ivan Bruno

Ouça a versão exclusivamente em áudio do Podcast Motorsport.com #342:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!