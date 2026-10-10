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VÍDEO F1: Russell roda, bate e abandona a sprint de Singapura após assumir a liderança na largada

Inglês da Mercedes tem mais um contratempo na temporada 2026; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Editado:

A fase ruim de George Russell continua na Fórmula 1 2026. Desta vez, o piloto britânico da Mercedes abandonou a corrida sprint do GP de Singapura após assumir a largada da prova em Marina Bay.

O editor recomenda:

O inglês havia largado em segundo na Ásia, mas saltou bem e despachou o pole sprint Max Verstappen, holandês da Red Bull, para assumir a ponta em Singapura, mas, na segunda volta da prova curta deste sábado, ele 'saiu de traseira' e bateu, abandonando.

O Motorsport.com mostra o incidente no vídeo abaixo:

 

Max REVIVE, F1 não é à PROVA D’ÁGUA, Kimi QUASE LÁ, 2ª força INDECIFRÁVEL, Hamilton, BORTOLETO e cia

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

 

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