Charles Leclerc teve mais um final de semana decepcionante em Mônaco na Fórmula 1. Depois de uma batida no final do Q3 durante a classificação no último sábado, o piloto da Ferrari perdeu a chance de vitória no GP de domingo.

O monegasco que largaria na pole, mais uma vez não completou uma corrida no principado quando o eixo de transmissão esquerdo do monoposto falhou durante uma volta de reconhecimento pré-GP.

A análise aprofundada do problema do carro do piloto da Ferrari concluiu que a falha foi uma consequência da batida que Leclerc sofreu na sessão de classificação.

F1 2021: Saiba como a Ferrari VACILOU após batida de LECLERC em Mônaco e perdeu chance de VITÓRIA

