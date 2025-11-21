Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à corrida 1 da Porsche Sprint Trophy em Interlagos
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
Interlagos II
NASCAR Brasil: Jorge Martelli vive noite de gala no NASCAR Awards
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Pedro Villela faz as duas poles da Sprint Trophy em Interlagos
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
AO VIVO: Assista à classificação para os 500km de Interlagos da Porsche Cup Brasil
Fórmula 1 GP de Las Vegas

VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets

Espanhol referenciou uma imagem viral na internet com Caco/Kermit, dos Muppets, tomando um copo de chá, para evitar responder

Redação Motorsport.com
Editado:
Carlos Sainz, Williams

Foto de: Peter Fox

A polêmica das últimas semanas, após o GP de São Paulo de Fórmula 1, foi o comentário do presidente da Ferrari, John Elkann, que afirmou que os pilotos da Scuderia deveriam "falar menos e correr mais", o que gerou críticas de figuras do paddock. Carlos Sainz, que esteve na equipe de Maranello durante quatro anos mas agora corre pela Williams, esquivou de uma pergunta sobre o tema referenciando um meme do Kermit (ou Caco) dos Muppets.

Leia também:

Durante o GP de Las Vegas, Sainz foi questionado por Ted Kravitz, repórter da Sky Sports sobre o tema, principalmente pela ligação anterior com a Ferrari. Ele rapidamente fez um sinal de como estivesse tomando um chá. “Como se diz isso, Ted? Isso não é da minha conta”, disse o piloto da Williams. Sabe aquele sapo que tem o chá? [Kermit] Isso não é da minha conta".

 

Com o repórter dizendo que precisava perguntar sobre o tema e que Sainz havia dado a “resposta perfeita”, Sainz acrescentou, rindo: "Você conhece o meme? Sabe do que estou falando? Aquele sapo com o chá?”

Kravitz rapidamente respondeu que não sabia, mas Sainz continuou brincando: "[Esse meme] é literalmente eu agora".

A imagem vem de um comercial da Lipton de 2014, no qual Caco aparece bebendo chá de maneira tranquila. A expressão dele - neutra, quase indiferente - virou material perfeito para memes, incluindo o citado por Sainz.

"Mas isso não é da minha conta"

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Wolff: "Hamilton é um pouco como um peixe fora d'água" na Ferrari
Próximo artigo Passaria pelo triturador? Verstappen opina sobre diretrizes de corrida da F1

Principais comentários
Mais de
Redação Motorsport.com
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas

F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Horários, previsão do tempo e como assistir ao TL3 e classificação do GP de Las Vegas
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Leclerc esclarece incidente no fim do TL2 e projeta briga "acirrada" pela pole
F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Leclerc lidera primeiro treino para GP de Las Vegas; Bortoleto é 19º

Últimas notícias

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Dupla de Fassbender em Interlagos, Max Wilson fala sobre evolução do ator: "Melhor do que imaginávamos"
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Carloni vence a corrida 1 da Sprint Trophy em Interlagos
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup - Muller e Fraga celebram pole e projetam prova do sábado: "Carro está ainda melhor para a corrida"
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup: Muller e Fraga fazem a pole dos 500km de Interlagos

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros