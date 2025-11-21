VÍDEO F1: Sainz se esquiva de pergunta sobre polêmica da Ferrari com meme de personagem dos Muppets
Espanhol referenciou uma imagem viral na internet com Caco/Kermit, dos Muppets, tomando um copo de chá, para evitar responder
Foto de: Peter Fox
A polêmica das últimas semanas, após o GP de São Paulo de Fórmula 1, foi o comentário do presidente da Ferrari, John Elkann, que afirmou que os pilotos da Scuderia deveriam "falar menos e correr mais", o que gerou críticas de figuras do paddock. Carlos Sainz, que esteve na equipe de Maranello durante quatro anos mas agora corre pela Williams, esquivou de uma pergunta sobre o tema referenciando um meme do Kermit (ou Caco) dos Muppets.
Durante o GP de Las Vegas, Sainz foi questionado por Ted Kravitz, repórter da Sky Sports sobre o tema, principalmente pela ligação anterior com a Ferrari. Ele rapidamente fez um sinal de como estivesse tomando um chá. “Como se diz isso, Ted? Isso não é da minha conta”, disse o piloto da Williams. Sabe aquele sapo que tem o chá? [Kermit] Isso não é da minha conta".
Com o repórter dizendo que precisava perguntar sobre o tema e que Sainz havia dado a “resposta perfeita”, Sainz acrescentou, rindo: "Você conhece o meme? Sabe do que estou falando? Aquele sapo com o chá?”
Kravitz rapidamente respondeu que não sabia, mas Sainz continuou brincando: "[Esse meme] é literalmente eu agora".
A imagem vem de um comercial da Lipton de 2014, no qual Caco aparece bebendo chá de maneira tranquila. A expressão dele - neutra, quase indiferente - virou material perfeito para memes, incluindo o citado por Sainz.
"Mas isso não é da minha conta"
