Terry Crews encerrou o GP de Las Vegas de Fórmula 1 fazendo uma serenata para os pilotos do pódio da corrida, Max Verstappen, Lando Norris e George Russell, com uma interpretação de A Thousand Miles, uma homenagem ao seu momento icônico do filme As Branquelas.

O ator de Hollywood estava ao volante de uma réplica de LEGO do Cadillac Fleetwood Sixty Special dos anos 1950, construído com mais de 400.000 peças, como parte da mais recente ativação da parceria de vários anos entre a Fórmula 1 e o Grupo LEGO.

O "carro de resfriamento" conversível, que substituiu a tradicional 'antesala', recolheu os três pilotos no pódio antes de transportá-los para as fontes do Bellagio para as entrevistas pós-corrida.

Depois que os três pilotos se espremeram nos assentos traseiros e colocaram óculos escuros enormes em seus narizes, o holandês sugeriu que eles precisavam de música. Crews, que estava dirigindo o carro, entrou em ação com uma versão de A Thousand Miles, de Vanessa Carlton - uma música que ele cantou no filme de 2004. Com o ator recriando a cena, os três motoristas no banco de trás do carro caíram na gargalhada.

O Cadillac rosa ficou estacionado no paddock durante todo o fim de semana depois que foi confirmado que a LEGO se juntaria à F1 Academy a partir do próximo ano em um contrato de vários anos. Mas essa criação também serviu como uma promoção para a próxima entrada da equipe da Cadillac no grid de 2026, com o próprio Crews sendo um embaixador da equipe.

Terry Crews dirige um Cadillac rosa da Lego no Parc Ferme Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"O GP de Las Vegas se tornou rapidamente um marco icônico no calendário da F1, e tem sido fantástico trabalhar com o Grupo LEGO para trazer novas ideias e criatividade aos fãs", disse Emily Prazer, diretora comercial da F1 e presidente e CEO do GP de Las Vegas.

"Estamos sempre ultrapassando os limites dentro e fora da pista e, mais uma vez, nossa parceria com o Grupo LEGO elevou as expectativas. Foi um primeiro ano incrível trabalhando juntos, e mal podemos esperar para que os fãs vejam o que mais temos planejado para o futuro".

