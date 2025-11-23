VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas

Todas as categorias

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: FIA identifica irregularidade técnica da McLaren no GP de Las Vegas, e Norris e Piastri podem ser desclassificados
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Verstappen reconhece luta pelo título, mas se mantém realista: "Não acertamos no início do ano"
F1: Norris crava que erro na largada 'costou a corrida' em Vegas

F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Norris crava que erro na largada 'custou a corrida' em Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Briga por vice de construtores? Hamilton descarta: "Com meu desempenho, não há chance"
Fórmula 1 GP de Las Vegas

VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas

Motorsport.com mostra o incidente entre os dois competidores no estado norte-americano de Nevada; assista

Redação Motorsport.com
Publicado:

O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, abandonou o GP de Las Vegas logo após a largada nos Estados Unidos, tendo se envolvido em acidente com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Veja abaixo:

 

Trata-se do incidente consecutivo entre os dois, já que Stroll estava próximo de Bortoleto quando o piloto brasileiro da Sauber bateu no GP de São Paulo de Fórmula 1, a etapa anterior da temporada 2025, há duas semanas.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

 

F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Vitória de Verstappen e punição de Antonelli: Confira resultado final do GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Bortoleto é punido por lance com Stroll na largada de Las Vegas
F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Bortoleto se desculpa com Stroll por acidente no GP de Las Vegas: "Erro meu"

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1 - Hulkenberg elogia "ótimo trabalho" da Sauber após pontos em Las Vegas: "Era o máximo possível"

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Filtros