VÍDEO F1: Veja batida de Bortoleto e Stroll na largada do GP de Las Vegas
Motorsport.com mostra o incidente entre os dois competidores no estado norte-americano de Nevada; assista
O brasileiro Gabriel Bortoleto, piloto da Sauber, abandonou o GP de Las Vegas logo após a largada nos Estados Unidos, tendo se envolvido em acidente com o canadense Lance Stroll, da Aston Martin. Veja abaixo:
Trata-se do incidente consecutivo entre os dois, já que Stroll estava próximo de Bortoleto quando o piloto brasileiro da Sauber bateu no GP de São Paulo de Fórmula 1, a etapa anterior da temporada 2025, há duas semanas.
