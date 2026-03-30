VÍDEO F1: Veja como comportamento dos carros mudou na 130R ao longo dos anos

O GP do Japão de 2026 escancarou a mudança pela qual a Fórmula 1 está passando com o novo regulamento. Devido a necessidade de carregamento da bateria, uma das curvas mais icônicas do circuito de Suzuka, a 130R, conhecida por ser feita com 'pé embaixo', agora tem uma abordagem diferente.

Em entrevista à imprensa escrita após a corrida, Max Verstappen explicou que "você vai a todo o gás, mas a bateria simplesmente corta, então você acaba diminuindo a velocidade".

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver a diferença entre as abordagens da curva ao passar dos anos, durante diferentes 'eras' da categoria. O primeiro da comparação é Ayrton Senna na temporada de 1989, com a McLaren MP4/5.

Em seguida aparece Michael Schumacher na temporada de 2001, com a Ferrari F2001. O último representante dos carros turbo aspirados no vídeo é Mark Webber, com o RB09, da Red Bull.

Já na era híbrida, temos Lewis Hamilton com o W08 EQ Power+, em 2017 e Max Verstappen em duas ocasiões diferentes: em 2024, durante a era do efeito solo, com o RB20, e este ano, com o RB22.

Mercedes ILEGAL? As TRETAS na AUDI que TIRARAM Wheatley do time de BORTOLETO, broncas de MAX e mais

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!