VÍDEO F1: Veja comparação das asas 'Macarena' da Red Bull e Ferrari
Equipes trouxeram a peça "polêmica" e "genial" ainda no início da temporada; a McLaren logo deve ter a sua própria solução
A Red Bull e a Ferrari encontraram uma solução que já foi considerada polêmica e genial para a asa traseira - que não é mais o DRS. Para o fim de semana na Áustria, a McLaren planejava testar, pela primeira vez, a sua própria peça, mas deixou os planos de lado e adiou essa estreia na Fórmula 1.
A Ferrari foi a primeira equipe a introduzir a asa 'Macarena', tendo chamado a atenção já durante os testes de pré-temporada. A equipe de Maranello levou a asa em algumas corridas no início do ano, mas só passou a usá-la após o mês de pausa forçado em abril após o cancelamento do GP do Bahrein e Arábia Saudita.
A Red Bull demorou um pouco mais para trazer a sua própria solução e fez questão de deixar claro que não foi uma 'resposta' à ideia da Ferrari e sim uma ideia que já estava sendo desenvolvida com o novo carro.
Essa nova peça promete o ganho de alguns milésimos de segundo na hora das ultrapassagens, mas as equipes encontraram formas diferentes de fazê-la funcionar.
A Red Bull, por exemplo, fez a ativação menor, fazendo com que a peça móvel fosse para a frente, deixando a abertura. Já a Ferrari trouxe uma solução diferente, permitindo que a faixa seja um pouco menor, com uma volta maior.
Quais as REAIS CHANCES de RAFA CÂMARA na F1 em 2027? Planos de Hamilton e Alonso e o GP da Áustria
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