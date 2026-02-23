Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Porsche Cup
Porsche Cup
Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Porsche Cup
Porsche Cup
Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Após 32 anos, Neylson Almeida retorna às pistas e confirma estreia na Porsche Cup 2026

Porsche Cup
Porsche Cup
Após 32 anos, Neylson Almeida retorna às pistas e confirma estreia na Porsche Cup 2026

Silvio Morestoni encara o maior desafio de sua carreira na Porsche Cup

Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Silvio Morestoni encara o maior desafio de sua carreira na Porsche Cup

Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos

Fórmula 1
Fórmula 1
Academias de Pilotos da F1: Saiba quais nomes estão afiliados aos programas de desenvolvimento de talentos

Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo

Fórmula 1
Fórmula 1
Stella rebate Verstappen e Alonso: F1 "ainda é o maior desafio" do automobilismo
Fórmula 1

VÍDEO F1: Veja momento em que Red Bull de Tsunoda pega fogo em apresentação em São Francisco

Piloto japonês fez parte de um evento junto do ex-F1 Scott Speed e do piloto de off-road da Ford Mitch Guthrie

Lydia Mee
Editado:
Yuki Tsunoda, Red Bull Racing

Yuki Tsunoda voltou a correr em um carro de Fórmula 1 no fim de semana para uma corrida de apresentação da Red Bull, mas a situação piorou quando o monoposto pegou fogo.

Leia também:

O piloto japonês participou de um espetáculo de alta velocidade em São Francisco ao lado de Scott Speed, ex-piloto de F1 e rallycross, Mitch Guthrie, piloto de off-road da Ford, e Aaron Colton, piloto de motocross freestyle.

Ao volante de um RB7 de 2011, que conquistou os títulos do campeonato de construtores e de pilotos, Tsunoda entreteve a multidão com manobras na Marina Boulevard antes que a parte traseira do carro pegasse fogo.

Os fãs gritaram para o piloto de 25 anos sair do monoposto, o que ele fez com segurança antes que os fiscais trabalhassem para apagar o incêndio.

 

“Quando você não gosta de ter sido rebaixado a piloto reserva, você incendeia o carro”, brincou um fã no X, enquanto outro acrescentou: “O Red Bull de Yuki Tsunoda transformou São Francisco em um verdadeiro show de fogo. Fumaça, chamas e uma multidão que veio para a demonstração, mas teve uma surpresa pirotécnica. Quem disse que a F1 não era radical o suficiente?”

Tsunoda foi transferido para a função de piloto de testes e reserva para 2026, depois de perder o seu lugar a tempo inteiro na Red Bull para Isack Hadjar no final de 2025.

“Obviamente, estou desapontado e irritado”, disse Tsunoda à mídia em Abu Dhabi no ano passado. “Fui informado logo após a corrida [no Catar], por Helmut, em particular, que não vou correr no próximo ano. Surpreendentemente, estou bem. Não bem, mas sobrevivendo bem. Na manhã seguinte, pedi o café da manhã como de costume, a mesma comida".

"Provavelmente, não estou reconhecendo o suficiente que será a última corrida deste ano, para o próximo ano. Talvez eu sinta mais depois de Abu Dhabi. Mas foi assim que aconteceu e é assim que me sinto agora.”

A temporada 2026 da F1 começará com o GP da Austrália, de 6 a 8 de março, no circuito de Albert Park, em Melbourne.

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior Novo carro, motor Red Bull, as novatas Audi e Cadillac e mais: cinco histórias para ficar de olho na F1 2026
Próximo artigo F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"

Principais comentários

Mais de
Lydia Mee

F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Hamilton descarta aposentadoria após 2026: "Não vou a lugar nenhum"

F1: Safety Car da Aston Martin usado no GP de Abu Dhabi de 2021 está à venda

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Safety Car da Aston Martin usado no GP de Abu Dhabi de 2021 está à venda

Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Vettel critica regras da F1 2026 e fala em correr Le Mans com Verstappen
Mais de
Yuki Tsunoda

F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
Teste de pré-temporada em Barcelona
F1: Tsunoda ainda não assinou com Honda para 2026 por indefinição da Red Bull

F1: Por que Norris não foi penalizado por ultrapassar Tsunoda por fora da pista

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Norris não foi penalizado por ultrapassar Tsunoda por fora da pista

Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
Entenda como Tsunoda sacrificou última classificação na F1 para ajudar Verstappen em Abu Dhabi
Mais de
Red Bull Racing

ANÁLISE F1: Como cada equipe se saiu na pré-temporada do Bahrein

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
ANÁLISE F1: Como cada equipe se saiu na pré-temporada do Bahrein

F1: Verstappen destaca bom desempenho em testes, mas admite que "ainda há muito trabalho para ficar mais rápido"

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
F1: Verstappen destaca bom desempenho em testes, mas admite que "ainda há muito trabalho para ficar mais rápido"

Domenicali duvida que Verstappen irá se aposentar da F1: 'Ama a categoria mais do que qualquer um'

Fórmula 1
Fórmula 1
Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)
Domenicali duvida que Verstappen irá se aposentar da F1: 'Ama a categoria mais do que qualquer um'

Últimas notícias

F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: Marko aponta possível “sucessor” de Verstappen na Red Bull

Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Leonardo Sanchez abre o ano de olho no título da Carrera Rookie

Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Marçal Muller abre a temporada da Porsche Cup mirando a tríplice coroa

Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026

Porsche Cup
PCUP Porsche Cup
Interlagos - Sprint
Porsche Cup: Confira horários e como assistir à etapa Sprint de Interlagos, abertura da temporada 2026