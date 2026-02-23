Yuki Tsunoda voltou a correr em um carro de Fórmula 1 no fim de semana para uma corrida de apresentação da Red Bull, mas a situação piorou quando o monoposto pegou fogo.

O piloto japonês participou de um espetáculo de alta velocidade em São Francisco ao lado de Scott Speed, ex-piloto de F1 e rallycross, Mitch Guthrie, piloto de off-road da Ford, e Aaron Colton, piloto de motocross freestyle.

Ao volante de um RB7 de 2011, que conquistou os títulos do campeonato de construtores e de pilotos, Tsunoda entreteve a multidão com manobras na Marina Boulevard antes que a parte traseira do carro pegasse fogo.

Os fãs gritaram para o piloto de 25 anos sair do monoposto, o que ele fez com segurança antes que os fiscais trabalhassem para apagar o incêndio.

“Quando você não gosta de ter sido rebaixado a piloto reserva, você incendeia o carro”, brincou um fã no X, enquanto outro acrescentou: “O Red Bull de Yuki Tsunoda transformou São Francisco em um verdadeiro show de fogo. Fumaça, chamas e uma multidão que veio para a demonstração, mas teve uma surpresa pirotécnica. Quem disse que a F1 não era radical o suficiente?”

Tsunoda foi transferido para a função de piloto de testes e reserva para 2026, depois de perder o seu lugar a tempo inteiro na Red Bull para Isack Hadjar no final de 2025.

“Obviamente, estou desapontado e irritado”, disse Tsunoda à mídia em Abu Dhabi no ano passado. “Fui informado logo após a corrida [no Catar], por Helmut, em particular, que não vou correr no próximo ano. Surpreendentemente, estou bem. Não bem, mas sobrevivendo bem. Na manhã seguinte, pedi o café da manhã como de costume, a mesma comida".

"Provavelmente, não estou reconhecendo o suficiente que será a última corrida deste ano, para o próximo ano. Talvez eu sinta mais depois de Abu Dhabi. Mas foi assim que aconteceu e é assim que me sinto agora.”

A temporada 2026 da F1 começará com o GP da Austrália, de 6 a 8 de março, no circuito de Albert Park, em Melbourne.

