VÍDEO F1: Verstappen perde Q1 após batida forte em primeira tentativa de volta rápida na Austrália
Tetracampeão não se classifica atrás do companheiro de equipe desde Baku em 2024
Max Verstappen bateu forte no início da classificação para o GP da Austrália e irá largar no fundo da primeira corrida da Fórmula 1 de 2026.
O piloto estava abrindo sua primeira tentativa de volta rápida, depois de ficar na garagem ao longo das primeiras voltas dos rivais quando o incidente aconteceu.
Verstappen já tinha dado a volta de aquecimento e estava tomando a primeira curva para acelerar e tentar conquistar a pole, quando o pneu traseiro travou e arremessou o carro na brita e, então, na barreira de proteção.
O holandês deixou o carro sozinho, sem demonstrar nenhum ferimento, mas saiu balançando as mãos. Verstappen aparentemente não soltou o volante até o último segundo, pouco antes do choque contra os pneus de proteção.
Essa é a primeira vez que o tetracampeão se classifica atrás do companheiro de equipe desde a corrida em Baku em 2024, quando Sergio Pérez marcou a quarta posição para a corrida naquele fim de semana.
