Max Verstappen bateu forte no início da classificação para o GP da Austrália e irá largar no fundo da primeira corrida da Fórmula 1 de 2026.

O piloto estava abrindo sua primeira tentativa de volta rápida, depois de ficar na garagem ao longo das primeiras voltas dos rivais quando o incidente aconteceu.

Verstappen já tinha dado a volta de aquecimento e estava tomando a primeira curva para acelerar e tentar conquistar a pole, quando o pneu traseiro travou e arremessou o carro na brita e, então, na barreira de proteção.

O holandês deixou o carro sozinho, sem demonstrar nenhum ferimento, mas saiu balançando as mãos. Verstappen aparentemente não soltou o volante até o último segundo, pouco antes do choque contra os pneus de proteção.

Essa é a primeira vez que o tetracampeão se classifica atrás do companheiro de equipe desde a corrida em Baku em 2024, quando Sergio Pérez marcou a quarta posição para a corrida naquele fim de semana.

EVERALDO MARQUES conta TUDO sobre F1 na GLOBO, causos e ligação com AUTOMOBILISMO na carreira

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!