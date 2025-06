Max Verstappen e George Russell já não são melhores amigos fora das pistas e a relação pode ter piorado ainda mais após um incidente no GP da Espanha de F1 deste domingo (1). Na relargada após o safety car que interrompeu os momentos finais da corrida, o holandês e o britânico se envolveram em um incidente em que o tetracampeão foi obrigado a devolver posição, mas, em vez disso, ele 'fechou a porta' para o rival.

O piloto da Red Bull havia defendido uma tentativa de ultrapassagem do adversário da Mercedes na Curva 1, mas acabou espalhando e teve que sair pela área de escape, ganhando vantagem fora do traçado. Vendo isso, a direção de prova ordenou que eles trocassem posições, mas Verstappen se desestabilizou e empurrou Russell.

Logo após escapar, Max reclamou muito no rádio, pedindo uma punição ao britânico, por isso, ficou tão relutante em devolver o lugar. O movimento parecia que ia acontecer na Curva 4, mas o tetracampeão surpreendeu ao fechar a porta e bater no carro rival, que vinha por fora.

Como resultado, Verstappen levou uma punição de dez segundos e terminou somente com a décima colocação no GP da Espanha, enquanto Russell ficou com o quarto lugar. Além de ter prejudicado sua própria corrida, o holandês também se complicou no Mundial de Pilotos, já que viu Oscar Piastri e Lando Norris dispararem na liderança e vice-liderança. Ele está a 49 pontos do australiano e a 39 do britânico.

Classificação final do GP da Espanha de F1:

