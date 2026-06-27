VÍDEO F1: Verstappen roda e bate no fim da classificação do GP da Áustria
Holandês conseguiu a quinta posição de largada para a corrida no Red Bull Ring
Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Max Verstappen estava surpreendendo no Q3 para o GP da Áustria. O piloto foi o primeiro a andar na casa de 1min06s baixo, mas acabou rodando e batendo antes de conseguir concluir sua segunda tentativa e se colocar na briga pela pole position em mais uma corrida de Fórmula 1.
O holandês, segundo informações da Autoracer.it, fez alguns ajustes no carro entre o último treino livre e a classificação. Inclusive, chamou a atenção o fato de ele ter desistido de sua segunda tentativa de volta rápida ainda no Q2, retornando à garagem enquanto outros pilotos ainda estavam na pista.
Com a passagem para o Q3 garantida, o tetracampeão encaixou uma volta quase perfeita - cravando os dois primeiros setores roxos e fazendo um ótimo tempo na última parte do traçado.
O drama aconteceu nos últimos segundos disponíveis da classificação, enquanto ele tentava dar a resposta à melhora das Ferraris e das Mercedes.
Verstappen passou por cima da zebra na primeira parte da curva 9 e acabou perdendo o controle do carro, se chocando contra a parede de proteção, batendo a lateral esquerda toda do carro contra os pneus.
Como faltavam poucos segundos para o fim da sessão, Verstappen manteve a quinta posição de largada, ficando logo atrás de George Russell, que cravou a pole, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.
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