Max Verstappen estava surpreendendo no Q3 para o GP da Áustria. O piloto foi o primeiro a andar na casa de 1min06s baixo, mas acabou rodando e batendo antes de conseguir concluir sua segunda tentativa e se colocar na briga pela pole position em mais uma corrida de Fórmula 1.

O holandês, segundo informações da Autoracer.it, fez alguns ajustes no carro entre o último treino livre e a classificação. Inclusive, chamou a atenção o fato de ele ter desistido de sua segunda tentativa de volta rápida ainda no Q2, retornando à garagem enquanto outros pilotos ainda estavam na pista.

Com a passagem para o Q3 garantida, o tetracampeão encaixou uma volta quase perfeita - cravando os dois primeiros setores roxos e fazendo um ótimo tempo na última parte do traçado.

O drama aconteceu nos últimos segundos disponíveis da classificação, enquanto ele tentava dar a resposta à melhora das Ferraris e das Mercedes.

Verstappen passou por cima da zebra na primeira parte da curva 9 e acabou perdendo o controle do carro, se chocando contra a parede de proteção, batendo a lateral esquerda toda do carro contra os pneus.

Como faltavam poucos segundos para o fim da sessão, Verstappen manteve a quinta posição de largada, ficando logo atrás de George Russell, que cravou a pole, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Andrea Kimi Antonelli.

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