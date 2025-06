Max Verstappen foi punido em dez segundos depois da batida com George Russell, da Mercedes, na relargada do GP da Espanha de Fórmula 1. Depois da corrida, o holandês da Red Bull se irritou e não respondeu perguntas da mídia inglesa sobre o incidente que fez ele cair para a 10ª colocação.

Ao canal de televisão britânico Sky Sports, Verstappen foi irônico e respondeu "isso importa?" para a repórter que perguntou sobre a batida do holandês. "Sim, tudo bem [o público querer saber a opinião sobre a batida], isso é ótimo. Quero dizer, prefiro falar sobre a corrida do que sobre um único momento".

Ao ser questionado se a 10ª colocação afetaria a disputa pelo título, Verstappen afirmou que não há esperanças pelo troféu de 2025. "Acho que somos lentos demais para lutar pelo título. Acho que isso ficou claro novamente hoje".



"Sim, tentamos fazer três paradas e acho que foi muito bom. Foi bem rápido, mas também precisávamos disso porque tínhamos bastante degradação nos pneus. Então, acho que foi bom".



"Infelizmente, é claro que o safety car saiu no final e basicamente ficamos sem pneus. E o pneu duro claramente não era o certo. Quero dizer, quando faltam apenas seis voltas para o final, todo mundo pode sair do zero. E, sim, eu estava com a aderência muito limitada no duro".

"É claro que os pneus novos ou, pelo menos, os pneus novos, também fazem uma grande diferença. Então, acho que ninguém esperava que o pneu duro fosse tão ruim. Mas, sim, quando eram apenas seis voltas, talvez tivesse sido melhor ficar de fora, sim. Mas isso, é claro, é um pouco mais fácil de dizer agora".

Ao ser perguntado sobre o final da prova e, finalmente, sobre a polêmica manobra sobre Russell que lhe rendeu a punição, ele disse que preferiria "deixar isso para lá", mesmo com questionamentos sobre o "exemplo" que poderia dar aos fãs com tal atitude.

Mais tarde, Verstappen respondeu aos questionamentos de outros veículos sobre a batida. "Na reta, já fui atingido e também na curva 1, então eles [Red Bull] me disseram para devolver a posição".

"Mas, sinceramente, acho que o maior problema que temos são as normas de corrida. O que é permitido e o que não é, não é muito natural e isso é bastante frustrante. Às vezes funciona a seu favor, às vezes funciona contra você e hoje funcionou contra mim".

Verstappen novamente se recusou a comentar sobre - que levou o campeão de 2016 e comentarista da Sky Sports F1, Nico Rosberg, a declarar que o piloto holandês deveria ter sido desclassificado por colidir com Russell - e também disse que não procuraria o piloto britânico para discutir a 'panca'.

"Sim, essa é a opinião dele, todo mundo pode ter sua opinião", disse Verstappen sobre os comentários de Rosberg.

