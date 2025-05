Max Verstappen, holandês da Red Bull, ficou revoltado com Franco Colapinto, depois do piloto da Alpine ter impedido o tetracampeão de passar em uma tentativa de volta rápida no segundo treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1. Em uma resposta irônica, Verstappen deu um 'joinha' e bateu palmas irônicas para o argentino.

Confira o vídeo do incidente entre Colapinto e Verstappen no TL2 de Monte Carlo.

Resultado final do TL2 de Mônaco

LECLERC supera McLARENS e lidera SEXTA em MÔNACO! PIASTRI BATE, MAX 10º e BORTOLETO supera HULK!

Watch: SEXTA-LIVRE AO VIVO: Tudo sobre o dia de treinos da F1 em MÔNACO

