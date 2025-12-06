O incidente entre Andrea Kimi Antonelli e Yuki Tsunoda no pitlane causou uma punição para o italiano (a FIA deu uma multa de 10 mil euros (pouco menos de R$62 mil)). Após a questão, o CEO da Mercedes na Fórmula 1, Toto Wolff, pediu desculpas à Red Bull pela liberação não segura do carro #12.

O incidente ocorreu no pitlane. Quando a Mercedes liberou o piloto novato, ele foi direto para a lateral de Tsunoda, da Red Bull, causando danos à lateral de seu RB21.

"Antes de mais nada, sinto muito por Yuki, porque acho que danificamos todas as partes boas do carro dele. Foi nosso erro. Precisamos identificar o que aconteceu", disse Wolff à Sky Sports após a sessão.

"Não tenho certeza. Mas a sessão foi ruim no início, mas depois acho que George fez uma volta adequada e isso foi bom o suficiente para o P1. E com Kimi depois da batida no pitlane, foi tudo bagunçado, obviamente. Vai ficar tudo bem",

A Mercedes não é a única equipe a ser investigada. Os comissários estão analisando várias possíveis infrações antes da classificação de hoje. A Williams foi investigada por uma possível largada insegura depois que Alex Albon foi lançado no caminho de Esteban Ocon, da Haas. O britânico foi punido em cinco mil euros, enquanto Tsunoda também foi investigado por impedir o líder do campeonato, Lando Norris. O japonês deve pagar 10 mil euros à FIA.

