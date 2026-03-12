Charles Leclerc e vários outros pilotos compararam a Fórmula 1 com corridas de Mario Kart após a primeira etapa na Austrália. Foi por isso que a Ferrari decidiu 'zombar' dessa comparação e 'instalou' o videogame no volante do monegasco.

A equipe decidiu fazer uma brincadeirinha com Leclerc e causou alvoroço nas redes sociais. No volante, o piloto pressionou uma combinação específica de botões no volante para exibir uma imagem estática do videogame. À medida que a câmera faz zoom, ela se volta para o piloto monegasco, que levanta as sobrancelhas de forma provocante.

"É como um cogumelo no Mario Kart. Agora sabemos por quê...", escreveu a equipe.

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

