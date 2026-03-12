Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1

VÍDEO: Ferrari 'instala' Mario Kart no volante de Leclerc após comparação com a F1

Pilotos disseram que se sentiram no videogame durante o GP da Austrália

Lydia Mee
Editado:

Charles Leclerc e vários outros pilotos compararam a Fórmula 1 com corridas de Mario Kart após a primeira etapa na Austrália. Foi por isso que a Ferrari decidiu 'zombar' dessa comparação e 'instalou' o videogame no volante do monegasco.

Leia também:

A equipe decidiu fazer uma brincadeirinha com Leclerc e causou alvoroço nas redes sociais. No volante, o piloto pressionou uma combinação específica de botões no volante para exibir uma imagem estática do videogame. À medida que a câmera faz zoom, ela se volta para o piloto monegasco, que levanta as sobrancelhas de forma provocante.

"É como um cogumelo no Mario Kart. Agora sabemos por quê...", escreveu a equipe.

 

Ultrapassagens "ARTIFICIAIS" vão ditar NOVA F1? Pilotos na BRONCA e fãs SATISFEITOS? | FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

