VÍDEO: Ferrari 'instala' Mario Kart no volante de Leclerc após comparação com a F1
Pilotos disseram que se sentiram no videogame durante o GP da Austrália
Charles Leclerc e vários outros pilotos compararam a Fórmula 1 com corridas de Mario Kart após a primeira etapa na Austrália. Foi por isso que a Ferrari decidiu 'zombar' dessa comparação e 'instalou' o videogame no volante do monegasco.
A equipe decidiu fazer uma brincadeirinha com Leclerc e causou alvoroço nas redes sociais. No volante, o piloto pressionou uma combinação específica de botões no volante para exibir uma imagem estática do videogame. À medida que a câmera faz zoom, ela se volta para o piloto monegasco, que levanta as sobrancelhas de forma provocante.
"É como um cogumelo no Mario Kart. Agora sabemos por quê...", escreveu a equipe.
