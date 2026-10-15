VÍDEO: Ferrari parabeniza Câmara por ida à F1 com a Haas
Brasileiro faz parte da academia de pilotos da escuderia italiana
A Haas confirmou, na manhã de quinta-feira (15), que o brasileiro Rafael Câmara será titular da equipe na temporada 2027 da Fórmula 1. A Ferrari, da qual o pernambucano faz parte da academia de pilotos, parabenizou a conquista do piloto de 21 anos.
Na publicação, com uma montagem de vídeos com Câmara, a Ferrari disse: "Parabéns Rafa! Parabenizamos o novo competidor de 2027 da F1. Rafa estará no grid da próxima temporada com Haas F1 Team.
Câmara se juntou à Academia da Scuderia no final de 2021, depois de uma carreira de destaque no kart, que incluiu títulos da WSK Champions Cup, da WSK Super Masters Series e o Champions of the Future, na classe OK.
A chegada ao programa de jovem talentos do time de Maranello aconteceu junto de Oliver Bearman, que já traçava seu caminho na Fórmula 4 e, caso o britânico renove o contrato com a equipe dos Estados Unidos, será o companheiro de equipe do jovem brasileiro.
Já na Academia da Ferrari, o piloto pernambucano conquistou os títulos da Formula Regional Europeia (FREC), em 2024, e da Fórmula 3, em 2025, e está na liderança do campeonato da Fórmula 2 de 2026, correndo pela escuderia Invicta Racing.
REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo
Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Albatroz Racing chega a Cascavel embalada por melhor resultado da temporada na Stock Car
Cavaleiro Sports encara etapa decisiva em Cascavel com foco em somar pontos na reta final da Stock Car
Stock Car: De olho na tabela, Arthur Leist volta a Cascavel confiante em manter ritmo competitivo
Stock Car: Rafael Suzuki busca seguir na briga em Cascavel e confirmar bom momento na temporada
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários