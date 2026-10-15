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VÍDEO: Ferrari parabeniza Câmara por ida à F1 com a Haas

Brasileiro faz parte da academia de pilotos da escuderia italiana

Redação Motorsport.com
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A Haas confirmou, na manhã de quinta-feira (15), que o brasileiro Rafael Câmara será titular da equipe na temporada 2027 da Fórmula 1A Ferrari, da qual o pernambucano faz parte da academia de pilotos, parabenizou a conquista do piloto de 21 anos.

O editor recomenda:

Na publicação, com uma montagem de vídeos com Câmara, a Ferrari disse: "Parabéns Rafa! Parabenizamos o novo competidor de 2027 da F1. Rafa estará no grid da próxima temporada com Haas F1 Team.

 

Câmara se juntou à Academia da Scuderia no final de 2021, depois de uma carreira de destaque no kart, que incluiu títulos da WSK Champions Cup, da WSK Super Masters Series e o Champions of the Future, na classe OK.

A chegada ao programa de jovem talentos do time de Maranello aconteceu junto de Oliver Bearman, que já traçava seu caminho na Fórmula 4 e, caso o britânico renove o contrato com a equipe dos Estados Unidos, será o companheiro de equipe do jovem brasileiro.

Já na Academia da Ferrari, o piloto pernambucano conquistou os títulos da Formula Regional Europeia (FREC), em 2024, e da Fórmula 3, em 2025, e está na liderança do campeonato da Fórmula 2 de 2026, correndo pela escuderia Invicta Racing.

REGI LEME: Bastidores de SENNA/PIQUET, o CRASHGATE, Lewis X Max, KIMI, Bortoleto/Câmara, F1 na Globo

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