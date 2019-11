Nas voltas finais do GP do Brasil de Fórmula 1, Charles Leclerc, então quinto colocado, partiu para cima de Sebastian Vettel e tomou o quarto posto do alemão no S do Senna.

Na tentativa de dar o troco no monegasco, Vettel acabou tocando no carro de Leclerc no fim da reta oposta, causando um furo no pneu do carro do alemão, a quebra na suspensão do carro de Leclerc e um abandono duplo, além da volta do carro de segurança.

No rádio, tanto Vettel quanto Leclerc reclamaram aos berros um do outro e o clima na Ferrari esquentou.

Enquanto Leclerc esbravejava pelo rádio um sonoro: “Que diabos!!!”, Vettel gritava do outro lado: “Mas que diabos ele fez?... Meu deus!!”

