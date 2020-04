VÍDEO: Há 28 anos, Schumi ia ao pódio da F1 pela 1ª vez; relembre

Michael Schumacher é o recordista máximo de pódios na Fórmula 1. O heptacampeão ficou entre os três primeiros em 155 oportunidades, e a primeira delas completa 28 anos neste domingo. Foi no GP do México de 1992, oitava corrida da temporada, em que o alemão ficou em terceiro.

Na época, ele corria pela Benetton-Ford. O alemão largou em terceiro, mas contou com quebra de Ayrton Senna para ficar no top-3 da corrida no autódromo de Hermanos Rodríguez. Schumi perdera a posição para o brasileiro após largada e estava atrás de Senna.

Na 12ª volta, porém, o câmbio da McLaren do tricampeão o obrigou a abandonar, abrindo passagem para o jovem Schumacher, então com 23 anos. Os outros integrantes do pódio foram Nigel Mansell e Riccardo Patrese, ambos da equipe Williams, que dominava a F1 naquele período. O inglês seria o campeão daquela temporada, finalmente conquistando o título da categoria máxima do automobilismo mundial.

Veja fotos da corrida:

Galeria Lista Michael Schumacher, Benetton B191B-Ford 1 / 9 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton 2 / 9 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Benetton 3 / 9 Foto de: LAT Images Nigel Mansell, Williams FW14B 4 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Nigel Mansell, Williams 5 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Ayrton Senna, McLaren 6 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Pódio: Mansell e Schumacher 7 / 9 Foto de: Williams F1 Pódio: Patrese, Mansell e Schumacher 8 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images Schumacher levanta troféu pelo terceiro lugar no GP do México de 1992 9 / 9 Foto de: Sutton Motorsport Images

