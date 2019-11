A quinta-feira é o tradicional dia de mídia da F1, com alguns pilotos selecionados para a coletiva de imprensa oficial, enquanto que outros atendem os diversos veículos de comunicação na área das equipes do paddock.

Durante essas coletivas, várias situações já saíram do habitual, fazendo com que pilotos e os presentes caiam na gargalhada.

Nesta quinta-feira não foi diferente. Uma pergunta vinda dos jornalistas foi formulada em exatos 1min07s, fazendo com que Charles Leclerc, Max Verstappen e Kevin Magnussen brincassem com a situação.

No final, até a própria F1 entrou no jogo, comparando o tempo de duração da pergunta com a volta da pole de Verstappen no Brasil.

Confira a cena

Confira as imagens da quinta-feira da F1 em Abu Dhabi