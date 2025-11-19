Todas as categorias

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Las Vegas
F1: Toto Wolff confirma venda de parte das ações da Mercedes para o CEO da CrowdStrike
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Porsche Cup encerra temporada com desafio de longa duração em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Reales fecha temporada da Porsche Cup em Interlagos e mira pódio
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Enzo Fittipaldi corre em Interlagos e mira novo pódio em endurance da Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Rafa Brocchi acelera rumo à final do Endurance da Porsche Cup em Interlagos
Porsche Cup
Porsche Cup
Porsche Cup: Giassi e Morestoni chegam a Interlagos na briga pelo título da Carrera Rookie
Porsche Cup
Porsche Cup
Interlagos - Endurance
Matheus Ferreira busca novo pódio na Porsche Cup Brasil em etapa de endurance em Interlagos
WEC
WEC
Bahrein
Mick Schumacher deixa equipe Alpine no WEC; quais as opções para o alemão?
Fórmula 1 GP de Las Vegas

VÍDEO: Las Vegas fica em alerta após enchentes na semana da corrida de F1

Tempestade afetou principais vias da Cidade dos Cassinos

Redação Motorsport.com
Editado:

Na semana que acontecerá o GP de Las Vegas de Fórmula 1, a 'Cidade dos Cassinos' está passando por fortes chuvas que alagaram parte das principais vias locais, causando alerta das autoridades meteorológicas americanas.

Leia também:

Publicações de perfis nas redes sociais relataram as ruas da cidade alagadas e com fortes correntes de água nas vias de Las Vegas.

 

Segundo o jornal SFGATE, as autoridades nacionais sobre meteorologia apontaram alerta de inundação entre a terça-feira (18) e a quarta-feira (19).

 

Espera-se de 12 a 25mm de chuva na terça-feira e, como a região já teve um fim de semana chuvoso, "o escoamento da água da chuva ocorrerá rapidamente e poderá causar inundações repentinas em áreas sensíveis", informou a sede de Las Vegas do Serviço Nacional de Meteorologia em um alerta de inundação

O serviço de metereologia também relata que, devido à topografia da cidade, pequenas quantidades de chuva são suficientes para causar alagamentos consideráveis, já que o solo árido do deserto não consegue absorver muita água.

Ainda não se sabe se a terceira edição do GP de Las Vegas, que é previsto para os dias 20 (primeiro e segundo treinos livres), 21 (último treino livre e classificação para corrida) e 22 de novembro (corrida, que acontecerá 1h no horário de Brasília), será ou não afetado ou não pela tempestade.

Artigo anterior F1: Empresário de Leclerc e Aston Martin mantêm conversas sobre 2027, diz jornalista
Próximo artigo Audi, Ferrari, Red Bull: Veja quando os carros da F1 2026 serão revelados

