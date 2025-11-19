Na semana que acontecerá o GP de Las Vegas de Fórmula 1, a 'Cidade dos Cassinos' está passando por fortes chuvas que alagaram parte das principais vias locais, causando alerta das autoridades meteorológicas americanas.

Publicações de perfis nas redes sociais relataram as ruas da cidade alagadas e com fortes correntes de água nas vias de Las Vegas.

Segundo o jornal SFGATE, as autoridades nacionais sobre meteorologia apontaram alerta de inundação entre a terça-feira (18) e a quarta-feira (19).

Espera-se de 12 a 25mm de chuva na terça-feira e, como a região já teve um fim de semana chuvoso, "o escoamento da água da chuva ocorrerá rapidamente e poderá causar inundações repentinas em áreas sensíveis", informou a sede de Las Vegas do Serviço Nacional de Meteorologia em um alerta de inundação

O serviço de metereologia também relata que, devido à topografia da cidade, pequenas quantidades de chuva são suficientes para causar alagamentos consideráveis, já que o solo árido do deserto não consegue absorver muita água.

Ainda não se sabe se a terceira edição do GP de Las Vegas, que é previsto para os dias 20 (primeiro e segundo treinos livres), 21 (último treino livre e classificação para corrida) e 22 de novembro (corrida, que acontecerá 1h no horário de Brasília), será ou não afetado ou não pela tempestade.

DERRETIMENTO de PIASTRI, BORTOLETO no Brasil, BRIGA de novatos e nova REALIDADE da INDY! CAIO COLLET

Ouça versão áudio do Podcast:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!