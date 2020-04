Se no cinema se costuma dizer 'a vida imita arte', algo parecido acontece neste momento em que o automobilismo virtual ganha força entre os pilotos 'reais', com algumas coincidências também acontecendo.

Charles Leclerc experimentou uma grande frustração durante o treino classificatório para o GP do Azerbaijão do ano passado, quando bateu na entrada da curva 8 do circuito de rua de Baku. Em quarentena, o piloto da Ferrari repetiu o 'feito' mundo virtual, ao colidir na mesma curva de Baku.

O ‘feito’ foi postado e ironizado pelo próprio Leclerc.

GALERIA: Relembre todos os carros da Ferrari na história da F1