Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

NASCAR Brasil
NASCAR Brasil
NASCAR Brasil: Pole Motorsport fará parte da categoria a partir de 2026

F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1 - Audi: Binotto alerta para necessidade de expansão da antiga fábrica da Sauber

F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Como acidentes de Bortoleto em São Paulo interferiram no planejamento da Audi em 2026

F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Desmistificando o funcionamento do complexo brake-by-wire
Fórmula 1

VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

Novato britânico foi a pista pela primeira vez com carro de 2026

Basile Davoine
Publicado:
Add as a preferred source
Arvid Lindblad, Racing Bulls

Apesar de um shakedown limitado a 15km, na véspera de um dia de filmagem que poderá chegar a 200km, nem tudo aconteceu como previsto para a Racing Bulls em Ímola. Nesta terça-feira, a equipe italiana colocou seu carro de Fórmula 1 de 2026 na pista pela primeira vez. 

Leia também:

Liam Lawson foi o primeiro a completar uma das quatro voltas autorizadas, permitindo que o VCARB03 fosse visto em ação pela primeira vez. Infelizmente, antes desse 'batismo', realizado pouco depois do meio-dia, a Racing Bulls teria encontrado alguns problemas que não lhe permitiram seguir rigorosamente o programa inicialmente previsto.

Um pouco mais tarde, Arvid Lindblad assumiu o volante, mas pagou pelo preço de sua inexperiência.

 

Ao chegar à chicane Villeneuve, Lindblad perdeu o controle do carro, equipado com pneus Pirelli de demonstração em configuração para chuva. Provavelmente prejudicado pela pista muito fria e molhada, ele terminou a sessão na brita. O carro não sofreu danos graves, mas teve que ser recuperado por um guincho para ser levado de volta aos boxes. 

Um pouco mais tarde, a Racing Bulls conseguiu completar mais duas voltas no circuito Enzo e Dino Ferrari, permitindo a Lindblad terminar o dia com uma nota melhor. Na quarta-feira, Lawson e o novato britânico terão a oportunidade de completar um total de 40 voltas. 

 

Com Jacopo Rava e James Rauli

MÁRQUEZ APALAVRADO na DUCATI até 2028? Acosta, clã ROSSI em guerra, GP Brasil, YAMAHA e Dakar INSANO

Ouça versão áudio do PÓDIO CAST:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - 'Devemos mudar?', Piastri levanta questionamento sobre regras da McLaren
Próximo artigo F1: Quais são os desafios que a Audi enfrentará em 2026?

Principais comentários

Mais de
Basile Davoine

F1 para três pessoas: Relembre projeto ousado da Arrows há 25 anos

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 para três pessoas: Relembre projeto ousado da Arrows há 25 anos

Primeiro campeão de Le Mans pela Porsche e ex-F1, Hans Hermann morre aos 97 anos

Le Mans
Le Mans
Primeiro campeão de Le Mans pela Porsche e ex-F1, Hans Hermann morre aos 97 anos

MotoGP: Após fratura no fêmur, cirurgia de Aldeguer é bem-sucedida; tempo de recuperação ainda é desconhecido

MotoGP
MotoGP
MotoGP: Após fratura no fêmur, cirurgia de Aldeguer é bem-sucedida; tempo de recuperação ainda é desconhecido
Mais de
Liam Lawson

F1: Racing Bulls vai à pista pela primeira vez em Ímola; veja imagens

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Racing Bulls vai à pista pela primeira vez em Ímola; veja imagens

F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber

F1: Lawson arrecada mais de R$150 mil para pesquisas sobre câncer de mama com ação envolvendo supercarros

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lawson arrecada mais de R$150 mil para pesquisas sobre câncer de mama com ação envolvendo supercarros
Mais de
RB

F1: Lindblad recebe aviso que estreia na Racing Bulls será "difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Lindblad recebe aviso que estreia na Racing Bulls será "difícil"

F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Veja quanto tempo de túnel de vento cada equipe tem para 2026

Qual será o número de Arvid Lindblad na F1 2026?

Fórmula 1
Fórmula 1
Qual será o número de Arvid Lindblad na F1 2026?

Últimas notícias

MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

MotoGP
MGP MotoGP
MotoGP: Trackhouse apresenta cores de 2026 em lançamento em Milão

F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Alpine realiza shakedown em Silverstone com A526

F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Lançamento da Audi
F1: Mercedes anuncia parceria com o Nubank e deve fechar acordo com a Microsoft

F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1 - Chefe da Cadillac manda recado: "Motor da Ferrari é completamente legal"