VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls

Apesar de um shakedown limitado a 15km, na véspera de um dia de filmagem que poderá chegar a 200km, nem tudo aconteceu como previsto para a Racing Bulls em Ímola. Nesta terça-feira, a equipe italiana colocou seu carro de Fórmula 1 de 2026 na pista pela primeira vez.

Liam Lawson foi o primeiro a completar uma das quatro voltas autorizadas, permitindo que o VCARB03 fosse visto em ação pela primeira vez. Infelizmente, antes desse 'batismo', realizado pouco depois do meio-dia, a Racing Bulls teria encontrado alguns problemas que não lhe permitiram seguir rigorosamente o programa inicialmente previsto.

Um pouco mais tarde, Arvid Lindblad assumiu o volante, mas pagou pelo preço de sua inexperiência.

Ao chegar à chicane Villeneuve, Lindblad perdeu o controle do carro, equipado com pneus Pirelli de demonstração em configuração para chuva. Provavelmente prejudicado pela pista muito fria e molhada, ele terminou a sessão na brita. O carro não sofreu danos graves, mas teve que ser recuperado por um guincho para ser levado de volta aos boxes.

Um pouco mais tarde, a Racing Bulls conseguiu completar mais duas voltas no circuito Enzo e Dino Ferrari, permitindo a Lindblad terminar o dia com uma nota melhor. Na quarta-feira, Lawson e o novato britânico terão a oportunidade de completar um total de 40 voltas.

Com Jacopo Rava e James Rauli

