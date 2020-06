VÍDEO: Lucas di Grassi revela detalhes dos bastidores de F1, rivalidade com Nelsinho, F-E e Le Mans

Lucas di Grassi é considerado um dos pilotos mais relevantes do automobilismo mundial. Além de passar com sucesso por várias categorias importantes no automobilismo, ele também se envolve em questões ligadas ao meio-ambiente, tecnologia e desenvolvimento sustentável.

Uma das últimas novidades fora das pistas foi a intenção de trazer um equipamento que possibilita a completa esterilização de ônibus ou vagões de trens de maneira rápida, tentando amenizar os efeitos do coronavírus em São Paulo.

No vídeo abaixo você pode assistir a entrevista realizada pelo editor-chefe do Motorsport.com, Felipe Motta, em que di Grassi revisita sua carreira, passando pela Fórmula 1, a rivalidade com Nelsinho Piquet, o Mundial de Endurance e, é claro, a Fórmula E.

Veja a carreira de Lucas di Grassi em imagens:

Galeria Lista 2004 - F3 Inglesa 1 / 45 Foto de: Dave Dyer 2004 - F3 Inglesa 2 / 45 Foto de: Dave Dyer 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 3 / 45 Foto de: Stella-Maria Thomas 2004 - Copa do Mundo de F3 em Macau 4 / 45 Foto de: Stella-Maria Thomas 2005 - Copa do Mundo de F3 em Macau 5 / 45 2006 - GP2 6 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2006 - GP2 7 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 8 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2007 - GP2 9 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - GP2 10 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - GP2 11 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 12 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 13 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 14 / 45 Foto de: XPB Images 2008 - Testes pela Renault e pela Honda 15 / 45 Foto de: XPB Images 2009 - GP2 16 / 45 Foto de: GP2 Series Media Service 2009 - GP2 17 / 45 Foto de: XPB Images 2009 - Anunciado como piloto da Virgin 18 / 45 Foto de: Virgin Racing 2010 - Fórmula 1 (Virgin ) 19 / 45 Foto de: XPB Images 2012 - Encurance McLaren - 24 Horas de Nurburgring 20 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2012 - WEC (Audi) 21 / 45 Foto de: XPB Images 2012 - WEC (Audi) 22 / 45 Foto de: XPB Images 24h de Le Mans: 3º Lugar em 2013 (Audi) 23 / 45 Foto de: James Holland 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 24 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2013 - 24h de Le Mans: 3º Lugar em (Audi) 25 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2014 - 24h de Le Mans: 2º Lugar em (Audi) 26 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 27 / 45 Foto de: James Holland 2014/2015 - Fórmula E - 3º lugar no mundial (Audi Abt) 28 / 45 Foto de: FIA Formula E 2015 - WEC 29 / 45 Foto de: XPB Images 2015 - WEC 30 / 45 Foto de: Audi Communications Motorsport 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 31 / 45 Foto de: FIA Formula E 2015/2016 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 32 / 45 Foto de: FIA Formula E 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 33 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2016 - WEC - Vice Campeão e 3º em Le Mans (Audi) 34 / 45 Foto de: Eric Gilbert 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 35 / 45 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 36 / 45 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2016/2017 - Fórmula E - Campeão mundial (Audi Abt) 37 / 45 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 38 / 45 Foto de: Duda Bairros 2018 - Stock Car Brasil - 3 vitórias 39 / 45 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 40 / 45 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Vice campeão mundial (Audi Abt) 41 / 45 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2017/2018 - Fórmula E - Audi Abt Campeã Mundial de Construtores 42 / 45 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images 2018/2019 - Fórmula E - Terceiro colocado no mundial (Audi Abt) 43 / 45 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images 2018/2019 - Fórmula E - Terceiro colocado no mundial (Audi Abt) 44 / 45 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2019/2020 - Fórmula E - Quinto colocado no mundial em andamento (Audi Abt) 45 / 45 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

