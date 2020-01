VÍDEO: McLaren divulga partida e som de motor do carro de 2020

O modelo MCL35 da McLaren, que será usado na temporada 2020, foi ligado com sucesso na frente da equipe, incluindo o CEO, Zak Brown, e o chefe Andreas Seidl, nesta quarta-feira.

Imagens, que deliberadamente não revelaram detalhes sobre o novo design, foram postadas na conta do Twitter da equipe.

"Juntamente com nossos colegas da Renault, ligamos com sucesso o novo carro hoje pela primeira vez. Como acontece todo ano, esse é um marco importante", disse Seidl.

"Temos muito trabalho pela frente nas próximas semanas, mas é ótimo ver o comprometimento dentro da equipe e tudo planejado, enquanto continuamos nos preparando para o lançamento do carro e o primeiro teste".

A McLaren lançará seu novo carro em sua fábrica de Woking no dia 13 de fevereiro, com o objetivo de na próxima temporada diminuir a diferença entre as três principais equipes.

Este ano será o último com os motores Renault, com a equipe já tendo concluído um acordo de longo prazo para mudar para as unidades de energia da Mercedes a partir de 2021.

A equipe continua com os pilotos Carlos Sainz e Lando Norris, que impressionaram o time positivamente no ano passado.

