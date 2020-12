Piloto da McLaren nas últimas duas temporadas da Fórmula 1, Carlos Sainz vai para a Ferrari em 2021 e foi homenageado pelo time britânico em um vídeo de despedida. Na mensagem, a equipe inglesa também manda um 'recado' para a escuderia italiana.

A garagista de Woking pede que a rival vermelha 'cuide bem' do espanhol, que substituirá Sebastian Vettel como novo companheiro do monegasco Charles Leclerc. O alemão, por sua vez, vai para a Aston Martin/Racing Point.

Pela McLaren, Sainz conquistou dois pódios em dois anos e foi o líder técnico da equipe, além de ter desenvolvido uma forte relação de amizade com o companheiro Lando Norris. O britânico, aliás, é uma das 'estrelas' do vídeo de despedida para o espanhol.

A dupla, aliás, é responsável pela 'renascimento' da McLaren. Após o péssimo desempenho da equipe durante parceria com a Honda, Sainz e Norris conseguiram impulsionar o time na nova fase com a Renault desde 2019, levando a escuderia ao top-3 dos construtores em 2020.

Foi a primeira presença da McLaren no 'pódio' das equipes de F1 ao término de uma temporada desde o campeonato de 2012, quando os pilotos eram os britânicos Lewis Hamilton e Jenson Button.

De todo modo, Sainz agora vai para a Ferrari e será substituído por Daniel Ricciardo, que chega da Renault - o espanhol Fernando Alonso assume a vaga do australiano no time francês. A McLaren, então, aproveitou a rivalidade com a escuderia para 'provocá-la'.

É o que se vê na mensagem constante no vídeo de despedida para Sainz: “Aos nossos amigos da Scuderia Ferrari e aos famosos tifosi, hoje queremos lhes enviar uma mensagem. Você foi e é um dos nossos mais velhos e mais duros rivais. Nós respeitamos sua história e legado assim como respeitamos os nossos. Saboreamos cada batalha com a equipe vermelha. McLaren e Ferrari são como dois polos opostos que se atraem."

A 'carta' segue com menção a Sainz: "Você é nossa oponente tanto quanto é nossa amiga e nós respeitamos a Scuderia e os tifosi, então, neste momento de benevolência com todas as pessoas, queremos enviá-los um presente. Nós cuidamos dele por dois anos. Cuidamos e ajudamos a crescer. Agora é a sua vez. Cuide dele da mesma forma que nós fizemos. Nos vemos na pista no próximo ano, tchau. Até logo. Feliz Natal."

No vídeo, além de Norris, há a presença do CEO da McLaren, o norte-americano Zak Brown, do chefe de equipe, o alemão Andreas Seidl, do diretor de corridas, o italiano Andrea Stella, e de outros funcionários do time britânico.

Ferrari responde

Logo após a postagem do vídeo por parte da McLaren, o perfil da Ferrari respondeu: “Muito obrigada por esse lindo presente, McLaren. Não se preocupe, nós cuidaremos de Carlos! Até a próxima temporada."

Tsunoda confirmado na AlphaTauri! Veja impacto da contratação e formações de times

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Como ficará marcada a temporada de 2020 da F1?

Your browser does not support the audio element.

.