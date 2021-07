O GP da Grã-Bretanha foi marcado pelo acidente de Lewis Hamilton, britânico da Mercedes, e Max Verstappen, holandês da Red Bull, mas o monegasco Charles Leclerc também foi destaque com a Ferrari e terminou em segundo após liderar quase toda a prova.

O que poucos fãs da Fórmula 1 perceberam, porém, é que o motor do companheiro de equipe do espanhol Carlos Sainz 'apagou' brevemente durante a disputa na Inglaterra. É o que o Motorsport.com traz para você no vídeo abaixo:

Na gravação, é possível ouvir Leclerc relatando o problema à equipe italiana via rádio. "O motor 'cortou', o motor parou", disse o piloto monegasco à escuderia de Maranello. De todo modo, o competidor completou a corrida e comemorou o pódio em Silverstone.

