Piloto da AlphaTauri, Pierre Gasly brilhou neste domingo e venceu o GP da Itália de Fórmula 1, em Monza. O triunfo do competidor representa a primeira vitória de um francês na categoria desde o GP de Mônaco de 1996, no qual Olivier Panis foi ao lugar mais alto do pódio.

Neste fim de semana, Gasly precisou se superar para vencer, já que sofreu grande pressão de Carlos Sainz nos estágios finais da prova italiana. O espanhol da McLaren perseguiu o colega francês até o último em instante em Monza.

De todo modo, Gasly conseguiu segurar Sainz e cruzou a linha de chegada com uma vantagem mínima, para delírio dos franceses. O momento foi narrado de forma emocionante pelo jornalista Julien Fébreau, do CANAL+. Confira no vídeo abaixo:

