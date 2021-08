O narrador francês Julien Fébreau, o mesmo que foi à loucura com a vitória de Pierre Gasly no GP da Itália de 2020, "atacou" novamente, dessa vez com o triunfo de Esteban Ocon na Hungria.

Após uma corrida cheia de fatos inusitados, como o strike na primeira curva e a largada "solitária" de Hamilton, o piloto da Alpine aproveitou as condições diferentes e garantiu o primeiro lugar.

Confira no vídeo abaixo mais um momento emocionante do narrador do CANAL+ no momento da bandeirada, repostada por um usuário do Twitter:

F1 2021: CAOS NA HUNGRIA! Veja TUDO sobre a CORRIDA MALUCA, com ERRO da Mercedes, BATIDAS e CHUVA

