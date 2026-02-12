Pular para o conteúdo principal

Fórmula 1 Testes de pré-temporada no Bahrein

VÍDEO: Netflix e F1 divulgam trailer da 8ª temporada de Drive to Survive; veja

Nova safra de episódios conta os bastidores da temporada 2025, marcada pela briga McLaren x Verstappen pelo título e a demissão de Horner

Lydia Mee
Editado:
Lando Norris, McLaren

A Netflix e a Fórmula 1 divulgaram nesta quinta-feira o trailer da oitava temporada da série documental Drive to Survive (Dirigir para Viver), que será lançado pela gigante do streaming em 27 de fevereiro.

Leia também:

A nova temporada cobrirá as histórias da temporada 2025, e o trailer deu uma prévia do que está por vir na série. Ele começa com imagens do F1-75 em Londres, que marcou o lançamento do campeonato.

“Este é o momento pelo qual todos esperávamos”, disseram Lando Norris e Oscar Piastri, da McLaren, e , diante das câmeras sob as luzes azuis do estádio, enquanto as equipes se preparavam para exibir suas pinturas.

Ele também aborda os pilotos novatos da temporada de 2025 — Andrea Kimi Antonelli, Oliver Bearman, Isack Hadjar, Gabriel Bortoleto, Jack Doohan e Liam Lawson — incluindo a saída de Doohan da Alpine.

Os fãs também podem esperar um olhar por trás das câmeras da primeira temporada de Lewis Hamilton na Ferrari, a batalha interna da McLaren entre Norris e Piastri e a volta por cimaq de Max Verstappen. “Max é como aquele vilão dos filmes de terror. Ele sempre volta”, disse o CEO da McLaren Racing, Zak Brown.

A saída de Christian Horner da Red Bull também teve seu momento no trailer. “Quero dizer, todo mundo tem uma opinião. Mas não subestimem a oposição”, disse o britânico para a câmera.

Geri Halliwell, Christian Horner, Red Bull Racing, Drive to Survive Season 7

Geri Halliwell, Christian Horner, Red Bull Racing, Drive to Survive 7ª temporada

Foto: Netflix

Mais tarde, são mostradas imagens de Horner com sua esposa, Geri Halliwell. “Tirei algo de mim que não foi minha escolha”, disse ele, antes de cortar para outra cena dele falando para a câmera. “Acho que terminamos”, acrescentou ele ao sair do set de filmagem.

Retornando como “comentaristas” na série estão o ex-apresentador de TV da F1 Will Buxton e a ex-chefe da Williams, Claire Williams. A 8ª temporada de Drive to Survive estará disponível na Netflix em 27 de fevereiro de 2026, juntamente com todos os episódios anteriores.

Veja o trailer da 8ª temporada de Drive to Survive

 

ROUBO ou GENIALIDADE? MOLINA disseca ‘TRUQUE’ da MERCEDES e analisa BORTOLETO, Aston e Ferrari

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

