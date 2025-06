O final do GP do Canadá de Fórmula 1 foi agitado. Oscar Piastri ocupava a quarta colocação e viu Lando Norris se aproximar e com quatro voltas para o final, o inglês manobrou para superar seu companheiro de equipe.

Na sequência, o australiano conseguiu retomar a posição e em nova tentativa, na reta principal, Norris se perdeu e bateu no muro, abandonando a corrida.

"Desculpe", disse Norris pelo rádio da equipe. "Tudo errado. Tudo culpa minha. Que idiotice da minha parte", completou.

CAOS TOTAL! Norris BATE em Piastri, Russell vence, Max 2º e Kimi 3º, com Hulk 8º e BORTOLETO 14º

