VÍDEO: Norris elege seus pilotos favoritos na história da F1

Lando Norris entrou para o hall de campeões da Fórmula 1 depois de conquistar seu primeiro título em 2025 com a McLaren. Em um vídeo recente publicado pela equipe, o britânico listou os seus quatro pilotos favoritos de todos os tempos.

Norris começou com seus compatriotas: Jenson Button e Lewis Hamilton, campeões dos anos de 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020. O piloto explicou que os dois eram seus "ídolos" quando criança.

"Eles eram os pilotos para quem eu torcia quando criança e que me inspiraram desde jovem. Então, dois britânicos, dois pilotos incríveis, dois pilotos da McLaren, dois dos meus favoritos".

Norris podia voltar ao passado mais longínquo para escolher outros nomes como Alain Prost, Ayrton Senna ou Emerson Fittipaldi - pilotos pelos quais ele já destacou ter admiração, mas não os coloca como favoritos, pois não assistiu às corridas ao vivo.

Portanto, os próximos nomes que Norris destacou foram os de Sebastian Vettel e Fernando Alonso.

"O terceiro e o quarto são um pouco mais complicados", antecipou. "Vou escolher pessoas que eu assistia quando era mais jovem, pessoas que eu vi correr e pessoas com quem compartilhei experiências. Então, para o terceiro lugar, provavelmente vou escolher o Seb Vettel. Porque ele é um cara adorável. Ele é um cara legal.

Quando comecei a correr, ele estava ganhando campeonatos com a Red Bull. Então, para mim, assisti-lo e vivenciar isso foi ótimo. Ele era um cara apaixonado, muito estiloso, com seus capacetes e tudo mais. Ele era um tipo diferente de piloto para mim nesse sentido, então eu diria que em terceiro lugar".

"Em quarto lugar, meu quarto piloto favorito... Provavelmente vou com o Fernando. Novamente, um piloto que admiro desde pequeno, com quem convivi nos meus primeiros anos na McLaren, quando ainda corria pela equipe".

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