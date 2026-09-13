VÍDEO: Norris quebra 'regra' da F1 antes do pódio em Madri

Lando Norris não teve sorte no GP da Espanha e, depois de largar na pole e conquistar uma vantagem de quase seis segundos, o virtual safety car acabou com as chances de sua terceira vitória na temporada de 2026 da Fórmula 1.

O britânico terminou na terceira posição, somando apenas 15 pontos no campeonato e assumindo a quarta posição na tabela.

Foi um resultado decepcionante, afinal, a McLaren provou que tinha muito ritmo e chances de terminar à frente de Andrea Kimi Antonelli e Max Verstappen, mas o holandês conseguiu segurar as investidas do britânico durante as últimas voltas.

O atual campeão mundial participou da salinha após a etapa, onde os pilotos esperam para entrar no pódio e têm a chance de conferir os melhores momentos da corrida, geralmente sendo esse o período em que eles entendem o que aconteceu na largada.

Norris também aproveitou para se hidratar, mas de uma maneira diferente do esperado. O britânico pegou uma lata de refrigerante em vez de uma garrafa de água e aproveitou para se refrescar.

Um funcionário da categoria pediu a Lando que não tomasse o líquido diretamente na lata, já que a sala de 'recuperação' é patrocinada pela Moet & Chandon, marca de espumantes que oferece o champanhe oficial dos pódios da F1.

Ao entender o pódio, Norris respondeu: "Eu acabei de terminar uma corrida, então posso beber o que eu quiser. Obrigado", com um sorriso no rosto.

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