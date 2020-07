VÍDEO: Pegue carona na volta que rendeu pole position a Bottas

Valtteri Bottas surpreendeu e conquistou a pole position para o GP da Áustria, que será realizado neste domingo, na aberturada temporada 2020.

O finlandês cravou 1min02s939, apenas 0s012 mais rápido que Lewis Hamilton, que era o grande favorito à primeira posição.

Confira no vídeo abaixo como Bottas construiu a marca que lhe rendeu o melhor lugar do grid para começar a prova de amanhã.

Q4: Bottas surpreende, Norris se destaca e Ferrari é a decepção do quali do GP da Áustria

