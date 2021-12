O título da Fórmula 1 conquistado por Max Verstappen no domingo vem transformando os meios de comunicação da Holanda. Uma prova disso foi o talk-show Beau do canal RTL inovar.

Um segmento do programa foi inteiramente dedicado a agradecer Sergio Pérez pela ajuda no título do piloto, especialmente na batelha contra Lewis Hamuilton no GP de Abu Dhabi, com direito a mensagem em espanhol, um pedido de desculpas pelo pênalti forjado por Arjen Robben contra os mexicanos na Copa do Mundo do Brasil em 2014 e fechando com a presença de um mariachi ‘invadindo’ o show.

Confira como foi a cena inusitada

RETA FINAL: Hamilton vê vitória de Verstappen manipulada e Mercedes pode desistir de apelo

