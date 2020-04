VÍDEO: Racing Point revela detalhes da 'Mercedes rosa' da F1 2020

A pré-temporada 2020 da Fórmula 1 teve a Racing Point como dos maiores destaques. Com um design bem similar ao da Mercedes W10 de 2019, o RP20 foi veloz e causou polêmica no circo da categoria máxima do automobilismo mundial.

A semelhança entre os dois carros fez com que o novo modelo fosse apelidado de Mercedes rosa. E as rivais da Racing Point não gostaram, algo que o diretor técnico da equipe, Andrew Green, chamou de ingenuidade.

O dirigente também explicou como o time conseguiu evoluir tanto do ano passado para agora. E o dinheiro de Lawrence Stroll, pai de Lance, foi um dos fatores mais determinantes. Confira tudo isso e mais no vídeo abaixo:

GALERIA: Relembre todos os carros da Racing Point/Force India na F1