Lewis Hamilton nunca correu pela escuderia de Sir Frank Williams na Fórmula 1, mas protagonizou um momento inesquecível em 2019 com o lendário chefe que nos deixou neste domingo (28). Na época, os dois deram uma volta de Mercedes em Silverstone, com o heptacampeão de motorista e o dirigente de 'copiloto'.

A ação foi realizada em 2019 e relembrada pelo perfil oficial da categoria nas redes sociais. Muito comentado em seu lançamento, o vídeo tem momentos engraçados como quando Frank fala que "o carro ficará feliz quando Hamilton sair dele", pelo britânico levá-lo ao limite, ou quando Williams pergunta para Lewis se os freios estão bons e ele responde que não.

Relembre o momento

