VÍDEO: Renault mostra Ricciardo acelerando em teste na Áustria

Em meio às preparações para o retorno das atividades da Fórmula 1, que iniciará a temporada 2020 no dia 5 de julho com o GP da Áustria, a Renault divulgou nesta terça-feira um vídeo que mostra Daniel Ricciardo acelerando o carro francês de 2018 no circuito de Spielberg. Veja:

De acordo com a equipe, o piloto australiano completou 500km e 115 voltas a bordo do RS18 no Red Bull Ring, que também será palco da etapa seguinte da F1, uma semana após a corrida de estreia do campeonato deste ano.

Na quarta-feira, Ricciardo vai dar lugar ao francês Esteban Ocon, que estreia na Renault nesta temporada. O time usa o carro de dois anos atrás, mas com o layout utilizado nos testes de inverno deste ano, em Barcelona, com o preto predominante.

GALERIA: Veja o design definitivo da Renault para a temporada 2020 da Fórmula 1

Galeria Lista Renault F1 Team R.S.20 livery 1 / 4 Foto de: Renault Renault F1 Team R.S.20 livery 2 / 4 Foto de: Renault Renault F1 Team R.S.20 livery 3 / 4 Foto de: Renault Renault F1 Team R.S.20 livery 4 / 4 Foto de: Renault F1

