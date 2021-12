VÍDEO: Reveja acidente de Leclerc que interrompeu TL2 em Jeddah

Charles Leclerc e a Ferrari faziam uma boa sexta-feira nos primeiros treinos livres para o GP da Arábia Saudita de Fórmula 1, até bater nos momentos finais do TL2 ao escapar em uma das curvas de alta velocidade do circuito de Jeddah.

O monegasco perdeu o controle de seu carro e a pequena área de escape do local não foi suficiente para evitar o acidente. Felizmente, nada mais sério aconteceu com o piloto, mas ele realiza exames nos joelhos para saber se estará em condições de correr. Segundo a escuderia, o chassi e o motor poderão ser reutilizados.

F1 2021: HAMILTON x VERSTAPPEN na estreia de JEDDAH e tudo sobre os treinos na ARÁBIA SAUDITA | SEXTA-LIVRE

