Max Verstappen vinha a caminho de desbancar o favoritismo da Mercedes e garantir a pole position do GP da Arábia Saudita de Fórmula 1. No entanto, bateu em sua última tentativa de volta no Q3 do treino classificatório deste sábado (4).

As parciais do holandês eram muitos melhores que a de Lewis Hamilton - cerca de dois décimos mais rápidas - até ele escapar no último setor da pista e ver a ponta ficar com o rival pelo título, em uma dobradinha da escuderia alemã.

O perfil oficial da F1 divulgou o onboard do carro de Verstappen durante a volta e no momento da batida. Confira:

F1 AO VIVO: VERSTAPPEN BATE NO FIM E HAMILTON É POLE NO GP DO ARÁBIA SAUDITA; veja ANÁLISE do quali

