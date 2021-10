Daniel Ricciardo prestará uma homenagem ao seu herói Dale Earnhardt no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 deste fim de semana: o australiano da McLaren correrá usando um capacete com o mesmo layout e cores da lenda da NASCAR, como divulgado pelo designer do 'casco'.

E esse não foi o único tributo ao pentacampeão da categoria americana, Ricciardo também pilotou o lendário Chevrolet 1984 de Earnhardt como um prêmio pelo seu primeiro pódio com a equipe de Woking. O CEO da escuderia, Zak Brown, tem a propriedade do veículo hoje em dia.

Confira o test drive de Ricciardo com o Chevy

F1 AO VIVO: Max MOSTRA DEDO DO MEIO para Lewis e POLÊMICO 'TRUQUE' da Mercedes em retas INCENDEIA GP

Podcast #140 – Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

