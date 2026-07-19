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VÍDEO: Russell abandona GP da Bélgica após toque de Hamilton na primeira volta

Novo abandono do britânico abre caminho para que Hamilton retome a vice-liderança do campeonato

Guilherme Longo
Guilherme Longo
Editado:
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O GP da Bélgica de Fórmula 1 deste domingo começou com polêmica. George Russell abandonou a prova ainda na primeira volta após tomar um toque de Lewis Hamilton.

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Em meio à confusão da primeira volta, Hamilton vinha tentando subir na classificação após largar da quinta posição. Mas, no final da reta Kemmel, o piloto da Ferrari acabou encontrando a Mercedes no caminho.

Hamilton tocou em Russell, que rodou e acabou ficando atolado na caixa de brita, causando o acionamento do safety car.

 

Pelo rádio, Hamilton reclamou que Russell não havia deixado espaço suficiente para ele, sendo que ele já estava muito próximo do carro que vinha à frente. Mas o caso foi colocado sob investigação pelos comissários e rendeu uma punição de 5s ao piloto da Ferrari.

Este é o segundo abandono de Russell na temporada 2026, após os problemas no GP do Canadá. O cenário abre caminho para que Hamilton retome a vice-liderança do Mundial, além de permitir que Antonelli abra ainda mais no campeonato.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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