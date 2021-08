O ex-presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, revelou um jantar com Ayrton Senna quatro dias antes do GP de San marino de Fórmula 1 de 1994. Na reunião, piloto e dirigente mediram as possibilidades de transferência para a equipe e o brasileiro abriu as portas para a escuderia para a temporada de 1995, desde que fosse dentro da legalidade.

A ocasião foi apenas mais uma tentativa dos italianos de contarem com Senna. Confira como isso aconteceu e entenda a quase ida da lenda à Maranello.

