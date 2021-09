A Fórmula 1 está de casa nova no Brasil em 2021 e a Band vem colhendo bons frutos na cobertura da maior categoria do automobilismo mundial. Até agora, foram 56 horas de transmissão, atingindo 23 milhões de pessoas diferentes no País. Esses e outros números estão neste vídeo apresentado por Erick Gabriel, repórter do Motorsport.com.

A corrida de maior audiência foi justamente a abertura do campeonato, no GP do Bahrein, com 5.2 pontos de média e o pior, o GP da Hungria, com ‘apenas’ 3.5. Os números são do IBOPE de São Paulo, principal referência para o mercado publicitário.

Veja corrida a corrida na tabela abaixo

Etapa Audiência 1 GP do Bahrein 5,2 2 GP da Emilia Romagna 4,4 3 GP de Portugal 4 4 GP da Espanha 3,9 5 GP de Mônaco 4,3 6 GP do Azerbaijão 4,3 7 GP da França 3,8 8 GP da Áustria 3,8 9 GP da Estíria 4,4 10 GP da Grã-Bretanha 4,7 11 GP da Hungria 3,5 12 GP da Bélgica 3,9 13 GP da Holanda 3,8 14 GP da Itália 4 Média 4,2

