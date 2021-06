VÍDEO: Spa-Francorchamps alaga após fortes chuvas na Bélgica; veja

O autódromo de Spa-Francorchamps foi 'palco' de fortes chuvas nesta sexta-feira e boa parte do circuito alagou após as intensas precipitações na localidade. A sede do GP da Bélgica de Fórmula 1 'virou um rio', como se vê no vídeo abaixo:

O sistema de escoamento da tradicionalíssima pista belga não foi capaz de superar a intensidade da chuva e o alagamento não se limitou ao traçado, atingindo também a área do paddock, o que dificultou a circulação de pessoas em todo o complexo do circuito.

'Spa' está recebendo o evento 'Lotus Reino Unido'. Depois das atividades de pista inaugurais desta sexta, começou a chuva e tudo foi paralisado. Caminhões foram ao traçado para conter a 'enxurrada', mas, na sequência, foi anunciado o cancelamento do segundo treino livre.

De acordo com um comunicado oficial da administração do autódromo, medidas estão sendo tomadas para normalizar a situação a fim de promover a retomada das atividades esportivas em Spa-Francorchamps.

