Lance Stroll deu um grande susto durante o treino livre 2 desta sexta-feira, nos preparativos para o GP da Holanda de Fórmula 1.

Ainda na primeira metade da sessão, o piloto da Aston Martin perdeu o controle do carro na curva 3 e bateu o lado direito de maneira violenta, destruindo boa parte de seu equipamento. Veja como foi:

ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS

HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!