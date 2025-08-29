Todas as categorias

Fórmula 1 GP da Holanda

VÍDEO: Stroll bate forte e causa bandeira vermelha no TL2 da Holanda

Canadense nada sofreu, mas deu grande susto ao se chocar durante treino desta sexta-feira

Redação Motorsport.com
Publicado:
Lance Stroll.JPG

Lance Stroll deu um grande susto durante o treino livre 2 desta sexta-feira, nos preparativos para o GP da Holanda de Fórmula 1

Ainda na primeira metade da sessão, o piloto da Aston Martin perdeu o controle do carro na curva 3 e bateu o lado direito de maneira violenta, destruindo boa parte de seu equipamento. Veja como foi:

 
