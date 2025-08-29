VÍDEO: Stroll bate forte e causa bandeira vermelha no TL2 da Holanda
Canadense nada sofreu, mas deu grande susto ao se chocar durante treino desta sexta-feira
Lance Stroll deu um grande susto durante o treino livre 2 desta sexta-feira, nos preparativos para o GP da Holanda de Fórmula 1.
Ainda na primeira metade da sessão, o piloto da Aston Martin perdeu o controle do carro na curva 3 e bateu o lado direito de maneira violenta, destruindo boa parte de seu equipamento. Veja como foi:
ALONSO SINCERÃO com DRUGO, RUSSELL ‘ENTREGA’ KIMI, Bortoleto e Max NUMA BOA e PIASTRI X NORRIS
HAMILTON é MESSI, indagações a VETTEL, BORTOLETO, VERSTAPPEN, motores da F1 e F-E - LUCAS DI GRASSI
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Horários, previsão do tempo e como assistir ao sábado de classificação para o GP da Holanda
NASCAR se compromete a não comercializar charters da 23XI e da Front Row caso equipes vençam processo
F1: Red Bull dá atualização sobre companheiro de Verstappen para 2026
F1 - Bortoleto faz avaliação "positiva" de treinos na Holanda, mas reconhece: 'Pista que aceita poucos erros'
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários