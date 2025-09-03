Todas as categorias

Edição

Brasil
Fórmula 1

VÍDEO: Tarso Marques volta a se manifestar sobre 'caso Lamborghini'

Em postagem nas redes sociais, ex-F1 contou seu lado da história e se defendeu

Redação Motorsport.com
Editado:

Tarso Marques, ex-piloto de Fórmula 1 e dono de uma oficina de customização em São Paulo, voltou a se manifestar sobre o episódio do último fim de semana. No último domingo, Marques foi parado em uma blitz e encaminhado a delegacia pois o veículo que dirigia, uma Lamborghini Gallardo, estava sem placa e, ao checar a documentação do carro, a autoridade de segurança notou processos judiciais em nome do proprietário - que não é Tarso. 

Leia também:

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Marques disse que estava como "fiel depositário" do carro, que, segundo ele, era de um cliente. Como o carro detinha o processo, o piloto teve que responder por receptação, que seria a posse de produto ilegal. Tarso ainda explicou o porquê do veículo estar sem a placa: "Porque (esses carros) fazem parte de vídeos, e todos quando chegam, a gente deixa sem a placa, ou põe em cima. É para evitar que a placa fique aparecendo por aí (nas produções). Às vezes, sai para testar sem ela. Quem teria de se explicar é a empresa do dono. Não cabe a mim". 

Segundo Marques, esse foi o motivo pelo qual ele foi levado a 14ª DP de Pinheiros: "Perguntei: 'Não é multar e libera? Ele (policial) respondeu que não, porque mudou a lei. É prevenção e tem que ir ao pátio". 

Em vídeo publicado no Instagram nesta quarta-feira (03), Tarso voltou a se pronunciar, contando seu lado da história, e se defendeu, dizendo que "não sabia" e que "o problema não diz respeito" a ele. O piloto ainda falou que ele estava apenas "guiando o carro" e que foi ele mesmo quem levou o veículo a delegacia, a pedido do policial. 

 

HADJAR MELHOR que BORTOLETO? ANTONELLI é FIASCO? Qual é o melhor ‘ROOKIE’ da F1 2025?

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

Redação Motorsport.com Fórmula 1
© 2025 Motorsport Network

